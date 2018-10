Principalul suspect in cazul omorului moldoveanului de 31 de ani, intr-o parcare din Belgia, este un roman din Suceava. Sotia victimei aduna bani ca sa aduca corpul neinsufletit acasa - VIDEO

Era sambata seara, in jurul orei 22, cand medicii straini au constatat decesul moldoveanului in varsta de 31 de ani. El ar fi fost injunghiat intr-o parcare din Belgia. Sotia acestuia ne-a povestit ca a fost anuntata de prietenii barbatului despre cele intamplate.





Barbatul, originar din Calarasi, lucra sofer de TIR in Europa de cativa ani. Din ce a reusit sa afle de la prieteni, cel care l-a injunghiat pe sotul ei ar fi un roman de 50 de ani din Suceava. Victima a lasat in urma doi copii mici.

Veronica Gravrilita aduna acum bani ca sa isi repatrieze sotul. Cei de la Ministerul de Externe de la noi ne-au spus ca in prezent au fost retinute si sunt investigate 7 persoane, printre care si presupusul atacator.