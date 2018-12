Prins in flagrant in timp ce fura alcool, tigari si produse alimentare. Un tanar de 25 de ani a ajuns pe mana politiei, dupa ce a spart geamul de la usa unui magazin din capitala si a intrat acolo sa fure - VIDEO

A fost prins in flagrant in timp ce fura alcool, tigari si produse alimentare. Un tanar de 25 de ani a ajuns pe mana politiei, dupa ce a spart geamul de la usa unui magazin din capitala, dar cand sa iasa, s-a trezit cu oamenii legii in fata. Pentru prejudiciul de aproape cinci mii de lei, barbatul s-ar putea alege cu o amenda de aproape 70 de mii de lei sau pana la patru ani de inchisoare.