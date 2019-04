Procesul de testare tehnica a microbuzelor de ruta din capitala va fi supravegheat de azi de inspectorii de la ANTA

Soferii spun ca si-au pregatit bine vehiculele inainte ca acestea sa fie supuse testarii. Tudor este sofer de 42 de ani si spune ca incearca sa-si mentina microbuzul in stare buna, ca sa nu-si supere calatorii.

Tudor, SOFER: “Masina am vopsit-o, am pregatit scaunele tot normal, am spalat-o ca sa fie comod pentru calatori.- Aveti grija de masina tot anul, sau doar inainte de testare?- Tot anul o mentinem asa cum putem, daca o lasi pana la zero e greu."

Barbatul sustine ca are grija ca pasagerii sa incapa pe scaune si nu sa fie nevoiti sa circule cu genunchii la barba.

Tudor, SOFER: “Iata cum stau genunchii, normal este spatiu, nu se permite sa fie ingustate.”

Alti soferi care au venit astazi sa treaca testarea tehnica, spun ca desi fac totul ca microbuzele lor sa se mentina in stare satisfacatoare, din cauza drumurilor cu gropi si a unor calatori nedisciplinati acest lucru nu prea le iese.

“Tineretu dupa ei gasesc, guma, sticle pachete, bomboane cum mananca asa arunca. Cu drumurile e problema mare. In deosebi in primavara am stricat caroseria si am cheltuit multi bani, ma stradui sa ocolesc gropile dar nu pot.”

Inspectorii ANTA, sustin ca primaria capitalei le-a dat soferilor doua saptamani la dispozitie ca sa treaca testarea tehnica, iar ei trebuie sa aiba grija ca procesul sa decurga corect.

Aurel GONCEAR, INSPECTOR ANTA: “Ne intereseaza sa fie respectat procesul, sa fie verificate documentele, sa fie utilizate toate aparatele din dotarea statiei. Sa fie corect eliberat sau refuzat ecusonul si raportul de inspectie tehnica.”

Inspectorii spun ca sunt soferi care nu respecta anumite norme si ca expertii trebuie sa fie atenti.

Aurel GONCEAR, INSPECTOR ANTA: “Circulati cu microbuzul?- Sigur ca da!- Cum sunt conditiile?- De pe an pe an devine mai buna. -Ati urcat un microbuze in care trebuie sa stai cu genunchii sub barba? - Cu parere de rau sunt si asa cazuri."

“Distanta e suficient?- Sigur ca da!- Expertii trebuie sa verifice si momentul dat, numarul de locuri dupa pasaportul tehnic al unitatii de transport.”

Dupa incheierea controalelor, Directia Transport si Cai de Comunicatie a primariei poate sa interzica exploatarea vehiculelor care au defectiuni sau care nu au trecut testarea. In Chisinau circula 1100 de microbuze si exista 20 de statii de testare auto.