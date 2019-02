Procurorii cer 4 ani de inchisoare si o amenda de 65 de mii de lei pentru Gheorghe Petic, invinuit de viol. Avocatii acestuia au cerut ca el sa fie achitat - VIDEO

“Nu mai am incredere in instanta asta. Lucrurile in instanta din Moldova stau oribil.”

Dupa ce a aflat ce pedeapsa cer procurorii, Petic a facut cateva declaratii, dar a fost luat pe sus de politistii care il escortau.

“Nu cred in aceasta judecatorie se pregateste sentinta mea, vor sa-mi dea 4 ani de puscarie, este un scenariu al partidului democrat.”

Petic a candidat pe listele nationale ale blocului ACUM. Formatiunea ar putea obtine 26 de mandate in urmatorul legislativ, avand 12 candidati de pe circumscriptii uninominale, iar 14 ar intra de pe lista nationala.

Petic a figurat cu numarul 33 in lista, asa ca cel mai probabil nu va deveni deputat. Fostul politist de frontiera a fost retinut in octombrie, dupa ce o femeie din Ungheni s-a plans ca el ar fi violat-o. Petic considera, insa, ca dosarul i-a fost fabricat. Pe data de 5 martie acesta isi va spune ultimul cuvant.