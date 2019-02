Proiectele sociale pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea nu au fost contestate de niciun partid. Asa ca acestea vor intra in vigoare daca le va promulga presedintele - VIDEO

Vladimir CEBOTARI, VICEPRESEDINTELE PDM: “Legea il obliga pe domnul prim-ministru, chiar daca este candidat, sa continue sa guverneze si ii interzice sa se suspende. Tara nu poate fi lasata fara guvernare.”

Asa explica democratii faptul ca Guvernul si-a asumat initiativele in fata Parlamentului la inceputul acestei saptamani. Actiunea este considerata populista de expertii in justitie, avand in vedere ca premierul candideaza la alegerile parlamentare.

Cum nicio fractiune parlamentara nu a initiat votul de neincredere fata de executiv, atunci pasul urmator este promulgarea. Daca Dodon nu va accepta proiectele, democratii spun ca vor recurge la “solutia de 5 minute”, asa cum o numeste Cebotari cand vorbeste de suspendarea presedintelui. Intrebat despre cele peste 10 milioane de lei folositi pana acum in campania electorala de democrati, Cebotari a spus ca…

Vladimir CEBOTARI, VICEPRESEDINTELE PDM: “PD foloseste sub limita bugetelor aprobate de CEC si sunt prevazute de legislatia nationala. Suntem economici. Faptul ca avem sume necesare este direct proportional cu activitatile si vb depsre faptul ca suntem cei mai transparenti.”

Vicepresedintele PD a amenintat ca doar daca democratii vor ramane la guvernare, proiectele conducerii vor fi duse pana la capat. Desi si celelalte partide au anuntat pana acum ca au solutii pentru diferite probleme in caz ca vor ajunge sa guverneze tara.

Vladimir CEBOTARI, VICEPRESEDINTELE PDM: “Daca PDM nu vine la guvernare, exista riscul ca multe proiecte in realizare sa nu fie realizate de opozitie. Toate partidele de opozitie au declarat ca ei nu stiu cum si nu au solutii de a creste salarii.”

Pentru scrutinul din 24 februarie, pe circumscriptia nationala sunt inscrise 15 partide: PDM, blocul ACUM, PCRM, PSRM, P. Sor, Miscarea Populara Antimafie, PN, PNL, Partidul Vointa Poporului, Partidul Regiunilor, Partidul “Democratia Acasa”, Miscarea Profesionistilor “Speranta-Nadejda”, Partidul Patria, Partidul Verde Ecologist si PL.