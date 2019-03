Proiectul parcarilor cu interese, in instanta - ZDG.MD

In 2019, problema lipsei locurilor de parcare pe arterele principalele ale capitalei ramane nesolutionata, in timp ce inca acum cinci ani experti din Marea Britanie puneau pe masa autoritatilor un studiu privind strategia de amenajare a parcarilor in Chisinau, iar Banca Europeana de Reconstructii si Dezvoltare achita pentru efectuarea acestuia 200 de mii de euro, scrie zdg.md