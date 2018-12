Promisiunile electorale ale capitalistului Shor: kolhozuri, monopoluri si economie de stat. Sondaj - mold-street.com

Totodata, omul de afaceri a figurat drept detinatorul principal in dosarele cu cea ma mare rezonanta din ultimii ani - in care premier Vladimir Filat si Veceslav Platon au primit termene reale de inchisoare, in cadrul unor procese judiciare netransparente. Shor insusi a fost condamnat la 7 ani si jumatate, de prima instanta, pentru escrocherie si spalare a 5 miliarde de lei.

Desi a fost recunoscut in raportul de investigatie al companiei internationale Kroll drept autorul schemei de secatuire a banilor din Banca de Economii, Unibank, si Banca Sociala, Shor nu a ajuns dupa gratii, ci dimpotriva, si-a castigat o faima de Robin Hood al Moldovei, datorita pomenilor cu produse alimentare si marfuri de prima necesitate.

Chiar si cu reputatia patata, Shor a reusit sa fie in functia de primar al orasului Orhei in 2015, iar acum pretinde la un loc in Parlament. Daca, insa, cineva crede ca milionarul controversat vrea sa ajunga in politica mare avand un program capitalist - dupa ce a facut bani grei intr-o economie de piata, relativ libera - aici lucrurile se complica.

CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM