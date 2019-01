Promo-LEX sustine ca ar putea sa renunte la monitorizarea alegerilor din cauza presiunilor. Directorul asociatiei afirma ca expertii sunt intimidati de persoane care se prezinta drept angajati de la SIS si politie - VIDEO

“Incalcari nu au fost cam asa isi doresc concurentii electorali sa arate comunicatele de presa.”

Prezentarea celui de-al treilea raport, a inceput cu un flashmob. Reprezentatii Promo-LEX sustin ca sunt supusi presiunilor si ca din aceasta cauza unii observatori refuza sa-si mai continue misiunea.

Doi experti din raioanele de nord ar fi fost intimidati de persoane care se dau drept angajati de la politie sau SIS, sustine directorul Promo-LEX.

Pavel POSTICA, DIRECTORUL ASOCIATIEI PROMO-LEX: “Intr-un caz au fost apeluri telefonice prin care observatorul a fost atentionat ca traseul lui se cunoaste si ca este urmarit de politie si sa fie atent ce informatii abordeaza.”

Cei de la Serviciul de Informatii si Securitate neaga ca angajatii institutiei s-ar fi implicat in campania electorala si regreta acuzatiile aduse de Promo-LEX, iar Inspectoratul General de Politie sustine ca s-a autoseesizat si va verifica aceste informatii.

In raportul prezentat astazi de asociatie, expertii precizeaza ca este straniu modul in care ANI a emis certificat de integritate primarului de Orhei, Ilan Shor, condamnat la 7 ani si jumatate de inschisoare. Asta in timp ce candidatul Partidului Nostru, condamnat si el de prima instanta, a fost tratat diferit.

Pavel POSTICA, DIRECTORUL ASOCIATIEI PROMO-LEX: “La Domnul Bogatico, acest lucru a fost mentionat in cazier, pe cand in cazul Domnul Sor, acest lucru nu a fost mentionat.”

Desi campania electorala incepe oficial maine, partidele politice au organizat pana acum evenimente mascate de promovare. Cel mai des au facut-o socialistii, urmati de blocul ACUM si PD, se arata in raport. In acelasi timp au fost inregistrate patru cazuri cand Partidul Democrat a folosit resursele admistratative, iar intr-un caz este mentionat PSRM.

Totodata, au fost oferite cadourile electorale in ultimele saptamani. Cei mai darcini, spun expertii, au fost socialisti, in trei cazuri este vizat Partidul Sor, democrati - in doua, iar PL – intr-un caz.

Pavel POSTICA, DIRECTORUL ASOCIATIEI PROMO-LEX:“Candiadatii desemnati de Partidul Socialistilor au impartit seturi de carti bisericisti in bisericile din localitatile, vor candida.”

Postica spune ca este de neinteles cum CEC-ul a acceptat deschiderea a doar 125 de sectii de votare in strainate, desi initial a considerat necesara deschiderea a 150 de sectii.

Pavel POSTICA, DIRECTORUL ASOCIATIEI PROMO-LEX: “Explicatii plauzibile, de ce a fost micsorate numarul sectiilor, care au fost argumentele.”

Am contactat reprezentantii partidelor vizate in cercetarile Promo-Lex, iar acestia ne-au spus fie ca vor veni ulterior cu o reactie, fie ca nu comenteaza. Raportul prezinta monitorizarea alegerilor parlamentare in perioada 12-24 ianuarie.