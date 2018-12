Protest in fata primariei Balti. Oamenii sunt nemultumiti de actiunile primarului Nicolae Grigorisin si cum acesta repartizeaza bugetul municipal - VIDEO

Inca inainte de inceperea sedintei consiliului municipal, in fata institutiei scandau zeci de oameni cu pancarde in maini. Acestia s-au aratat nemultumiti de felul in care este repartizat bugetul pentru anul viitor, dar si de activitatea primariei.

„Noi astazi am iesit sa spunem Nu acestui buget si cum lucreaza primaria in frunte cu primarul orasului.”

„De ce nu mergeti la primar sa intrebati de ce este dezordine in oras, o multime de gropi, caini. 38 de miloane au alocat pentru flori, asta e absurd.”

Protestatarii au cerut sa fie alocati mai multi bani pentru reparatia strazilor din oras si ca acestia sa fie utilizati transparent. Multi dintre cei adunati nu au dorit sa spuna unde sunt angajati, iar tinerii au evitat sa vorbeasca la camera.

„Ce fac aici studentii de la colegiu? Aici elevi nu sunt, sunt balteni.- Astazi este zi de munca, nu ar trebui sa fie la lectii? - Gresiti, acum a inceput sesiunea, daca are cineva examen, e acolo.”

Cativa dintre protestatari au intrat in holul primariei si au aplaudat consilieri municipali din parte PD, in timp ce veneau la sedinta.

Aseara, primarul orasului Balti, Nicolae Grigorisan, a scris pe pagina sa de facebook ca a primit mesaje de la locuitorii care lucreaza in institutiile de stat de acolo, si ca acestia i-au comunicat ca ar fi fost indemnati de democrati sa iasa lasa protest in fata primariei. Nici Grigorisin, nici reprezentantii PD nu au raspuns la telefon pentru comentarii.