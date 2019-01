PSRM, blocul ACUM si PD ar putea sa intre in Parlament. Cu aceste date vine un sondaj al companiei iData realizat in perioada preelectorala si in primele doua zile de campanie - VIDEO

PSRM, blocul ACUM si PD ar putea sa intre in Parlament. Cu aceste date vine un sondaj al companiei iData realizat in perioada preelectorala si in primele doua zile de campanie. Studiul mai arata ca cei mai cotati politicieni sunt Igor Dodon, Maia Sandu si Vlad Plahotniuc. Studiul are o marja de eroare de 3 la suta.