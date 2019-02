PSRM imparte pliante alegatorilor in fata sectiei de votare din Dorotcaia - ZdG.md

In aproprierea sectiei de votare nr. 47/13 deschisa in localitatea Dorotcaia din raionul Dubasari, reporterii ZdG au surprins mai multe persoane care distribuiau alegatorilor care mergeau la urne pliante ale Partidului Socialistilor din R. Moldova (PSRM). Dupa ce le-a fost interzisa aflarea in fata sectiei de votare, acestia au mers sa imparta pliante langa autobuzele cu care au fost adusi organizat votantii, scrie ZdG.md