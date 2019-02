PD peste ACUM, iar PSRM cu aproape 50% din voturi, intr-un sondaj prezentat de Asociatia Sociologilor si Demografilor - VIDEO

Potrivit sondajului, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei partide ar intra in legislativ pe circumscriptia nationala.



Daca duminica viitoare s-ar organiza alegerile parlamentare, pentru care partid ati vota?

PSRM - 43,4%

PD - 17,1 %

BLOCUL ACUM - 14,1%

PARTIDUL SOR – 2,8%

PCRM – 2,5%

PARTIDUL NOSTRU - 2,3%

PARTIDUL LIBERAL - 0,9%

PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - 0,6%

Alt partid/bloc electoral - 3,8%

Nu stiu, nu raspund - 8,1 %

Nu as vota – 4,4%

Studiul a fost efectuat in perioada 01 - 14 februarie, pe un esantion de 1195 de persoane in 83 de localitati. Sondajul are o marja de eroare de 3 la suta.

Studiul a fost realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, la comanda Filialei din Chisinau a Institutului International de Monitorizare a Dezvoltarii Democratiei, Parlamentarismului si Respectarii Drepturilor Electorale ale Cetatenilor Statelor Membre ale Adunarii Interparlamentare CSI. Nu este precizata sursa de finantare.