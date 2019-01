PSRM, PD si blocul electoral ACUM ar ajunge in Parlament daca duminica viitoare ar avea loc alegeri. Datele se contin intr-un sondaj prezentat de Asociatia Sociologilor si Demografilor - VIDEO

Potrivit sondajului, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, trei partide ar intra in legislativ pe circumscriptia nationala.



Daca duminica viitoare s-ar organiza alegerile parlamentare, pentru ce partid ati vota?

PSRM -40,5%

PD - 15,9 %

BLOCUL ACUM - 15,7%

PARTIDUL SOR – 3,6%

PCRM – 2,9%

PARTIDUL NOSTRU - 2,3%

Alt partid/bloc electoral - 1,4%

Nu stiu, nu raspund - 11,7 %

Nu as vota – 5,9%



“PSRM ar obtine cele mai multe voturi - peste 40 la suta, urmat de Partidul Democrat si Blocul ACUM care ar obtine aproximativ 16%. Nu ar trece pragul electoral Partidul Sor, Partidul Comunistilor, Partidul lui Renato Usatii care ar acumula mai putin de 4 la suta. Datele sondajului mai arata ca aproximativ 11 la suta din respondenti nu stiu pentru cine sa-si dea votul, iar aproximativ 6% nu ar merge la vot.”

Studiul mai arata ca Igor Dodon, Pavel Filip si Maia Sandu sunt politicienii care se bucura de cea mai mare incredere din partea cetatenilor.

Care este personalitatea politica din Republica Moldova in care DVS. aveti incredere mai mare decat in celelalte?



Igor Dodon – 32,3 %

Pavel Filip – 6,6 %

Maia Sandu – 4,9%

Zinaida Greceanii -4,7%

Vlad Plahotniuc – 4,4%

Andrei Nastase – 4,2%

Vladimir Voronin – 1,9%

Ilan Sor – 1,7%

Ion Ceban – 1,6%

Renato Usatii- 1,2%

Alta candidatura – 1,5%

Nu am incredere in nimeni -23,7%

Nu stiu/nu raspund – 11,2%



Datele sondajului mai arata ca seful statului, Igor Dodon, premierul Pavel Filip, dar si lidera PAS, Maia Sandu se bucura de cea mai mare incredere din partea cetatenilor. Astfel, Igor Dodon se bucura de aprecierea a 32 de la suta dintre respondenti, urmat de Pavel Filip cu 6 la suta.

In fruntea topului se afla si lidera PAS, Maia Sandu care acumuleaza aproximativ 5%. La mica distanta se afla lidera PSRM, Zinaida Greceanii si liderul PDM, Vlad Plahotniuc, liderul PPDA Andrei Nastase care se bucura de aprecierea a 4 la suta din respondenti. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare, socislistul Ion Ceban si Renato Usatii acumuleaza mai putin de 2%.

Datele scot in evidenta ca mai bine de 23 la suta dintre cei chestionati nu au incredre in niciun politician. Studiul a fost efectuat in perioada 4 - 19 ianuarie, pe un esantion de 1179 de persoane in 81 de localitati.

Sondajul are o marja de eroare de 3 la suta. Studiul a fost realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, la comanda Filialei din Chisinau a Institutului International de Monitorizare a Dezvoltarii Democratiei, Parlamentarismului si Respectarii Drepturilor Electorale ale Cetatenilor Statelor Membre ale Adunarii Interparlamentare CSI.