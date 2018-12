Puncte de colectare pentru deseurile electrice si electronice au aparut in capitala. Cateva tomberoane au fost instalate in cateva institutii publice din Chisinau - VIDEO

Puncte de colectare pentru deseurile electrice si electronice au aparut in capitala. Cateva tomberoane au fost instalate in cateva institutii publice din Chisinau, iar in urmatoarele doua saptamani vor fi aduse alte peste 70 de bene de acest fel. Proiectul, initiat de un ONG in colaborare cu ministerul agriculturii, isi propune sa reduca nivelul de poluare a mediului.