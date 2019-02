Au fost sau nu otraviti Maia Sandu si Andrei Nastase de democrati? Ce spune purtatorul de cuvant al PD

Vitalie GAMURARI, PURTATORUL DE CUVANT AL PD: "As incepe de la faptul ca declaratiile in cauza in primul rand trebuiesc privite ca au ramas zile numarate pana la scrutinul electoral si sunt aduse fel de fel de acuzatii care in mod evident ca sunt nefondate."



Maia Sandu si Andrei Nastase au declarat astazi ca au fost intoxicati cu mercur. Acestia dau vina pe democrati.