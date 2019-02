Putin este interesat de alegerile de la noi, iar purtatoarea de cuvant a ministerului rus de externe - nu. Maria Zaharova a declarat ca Rusia nu are de gand sa se implice in alegerile din 24 februarie

Maria ZAHAROVA, PURTATORUL DE CUVANT AL MINISTERULUI RUS DE EXTERNE: “Tara noastra este invinuita ca s-ar implica in procesul electoral si incearca sa influenteze rezultatele votarii. Respingem, categoric, astfel de acuzatii. Rusia nu a avut si nu are intentii sa influenteze procesul electoral din Republica Moldova", a scris Zaharova intr-o postare pe Facebook.

Maria ZAHAROVA, PURTATORUL DE CUVANT AL MINISTERULUI RUS DE EXTERNE: “Autorii acestor insinuari nu se obosesc sa prezinte dovezi, actionand in conformitate cu scheme traditionale ale Washingtonului si ale statelor occidentale”.

Declaratia Mariei Zaharova, distribuita si de ambasada Rusiei la Chisinau, contrasteaza cu afirmatiile presedintelui Vladimir Putin, facute saptamana trecuta la Moscova, in cadrul intrevederii cu Igor Dodon.

31.01.2019

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: “Noua, in Rusia, nu ne este indiferent cum va arata parlamentul Republicii Moldova, pentru ca legislativul formeaza guvernul, iar de aceasta depinde viitorul relatiilor moldo-ruse.”

Partidul Regiunilor a acuzat ieri Rusia ca s-ar implica in scrutinul din Republica Moldova, finantand campania electorala a Partidului Socialistilor. Anterior, si liberalii au afrmat ca Igor Dodon il implica pe Vladimir Putin in alegeri, in favoarea PSRM. Socialistii au respins acuzatiile.