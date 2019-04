Raioanele Glodeni si Ungheni s-au ales cu noi presedinti dupa ce sefii de pana acum si-au dat demisia in favoarea fotoliului de deputat, scrie presa locala.

Democratii Ludmila Guzun de la Ungheni si Ion Leuca de la Glodeni au castigat cate un mandat in actuala legislatura dupa scrutinul din februarie, respectiv au plecat din functiile de conducere pe care le avea in raioane.

Saptamanile trecute, alti presedinti de raioane, membri PDM, si-a dat demisia, dar nu pentru ca au intrat in Parlament, ci, spun ei, din motive personale. Intamplator sau nu, respectivii pierdusera alegerile in circumscriptiile in care au candidat.