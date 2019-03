Razboiul a trecut, dar ranile inca nu s-au vindecat. O spun cei care au luptat in conflictul de pe Nistru. La 27 de ani de la declansarea razboiului, mai multi veterani i-au comemorat pe ostasii cazuti la datorie - VIDEO

Ziua de 2 martie e cu negru in calendar, spun veteranii razboiului din stanga Nistrului. Emotionati, cu flori in maini si lacrimi in ochi, si-au amintite de zilele cand au luat armele pentru a-si apara tara.

“ Era zapada, eram nepregatiti a fost greu, armament nu ajungea, un frate de cruce de al meu a decedat pe campul de lupta, el era pe o pozitie eu pe alta.”

Razboiul i-a luat prin surprindere, insa chiar si asa au incercat sa tina piept pana in ultimul moment.

“ Eram pregatiti foarte rau, dar am tinut piept pana la urma, sa fie pace in Moldova noastra. Ploi, oleaca racoare, uzi dar am rabdat toate acestea asa cum a fost.”

Dupa 27 de ani, cel mai dureros este ca autoritatile isi amintesc de ei doar o data pe an, spun fostii combatanti.

“Aveti sustinere din partea statului, cum traiti astazi?-Putin, foarte putin se primeste o suta de lei pentru luptatori.”

“ Guvernarea a uitat de atunci de noi, cand mai ridicam cate o intrebare, ne raspund ca nu v-am trimis noi acolo.- E dureros cand primiti asa raspuns!- Foarte, foarte imi cer scuize...”

“ Daca nu o sa fie schimbati tradatorii acestea de presedinti ca Dodon, la bine nu ajungem. Noi nu am luptat pentru functia de presedinte a lui, noi am tinut apararea poporului si a tarii a viitorului nostru.- Dodon este plecat in Rusia si nu a venit astazi aici!- Sa se duca el in Mamasa.”

Ceremonia de comemorare a avut loc la complexul Eternitate. La eveniment au participat si ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, dar si premierul, care a depus o coroana de flori la monumentul Maica Indurerata. Pavel Filip s-a aratat convins ca problema transnistreana va fi rezolvata.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: “Am absoluta incredere ca acest lucru se v-a intampla!- Cre sunt pasii solutiile? In primul rand controlul frontierei, al doilea rand retragerea trupelor rusesti de pe teritorriul Republicii Moldova. Acest conflict urmeaza sa fie rezolvat pe cale pasnica, prin faptul ca vom convinge cetatenii nostri de dincolo de Nistru ca le putem oferi o viata mai buna.”

De la ceremonie a lipsit presedintele Igor Dodon, care se afla acum la Moscova. Potrivit datelor oficiale, in razboiul din 1992 si-au pierdut viata 287 de moldoveni, alti 3500 au fost raniti si au grade de invaliditate.