Reactia CEC in privinta excluderii candidatei ACUM, Tatiana Gametchi, din cursa electorala. Iurie Ciocan: "Ea nici nu a fost inregistrata in cursa..."

„Instanta de judecata nu a admis inregistrarea, Curtea de Apel a dispus inregistrarea acesteia, iar Curtea Suprema de Justitie a anulat decizia Curtii de Apel. Deoarece decizia Curtii de Apel este definitiva, dar cu drept de recurs, si intru realizarea atributiei de tiparire a buletinelor de vot, Tatiana Gamretchi a fost inclusa in buletinul de vot, pentru a nu periclita procesul electoral, dar aplicind decizia Curţii Supreme de Justiţie. In acest fel, in dreptul candidatei respective va fi aplicată ştampila "Retras" ”, se arata intr-un comunicat emis de CEC.

Contactat de PROTV, membrul CEC, Iurie Ciocan, ne-a spus ca Gametchi nici nu a fost inregistrata in cursa.

Acum cateva ore, membrul ACUM, Sergiu Litvinenco, a scris ca Tatiana Gametchi, candidata blocului ACUM, de pe circumscriptia Rascani a fost exclusa din cursa electorala.