Reactia Procuraturii dupa ce Ion Andronache a spus ca barbatul care acum doi ani si-a violat fiica vitrega minora, lasand-o insarcinata, nu era preot: „Faptul ca era preot a fost recunoscut de inculpat, dar si de localnici”

„Procuratura nu comentează aberaţiile unor pretinsi formatori de opinie. Toate comunicatele emise de institutie sunt intocmite in baza actelor procesuale confirmative, iar faptul ca subiectul infractiunii la momentul comiterii crimei era preot, a fost recunoscut atat de inculpat, cat si de alti locuitori ai satului in care acesta ducea slujbe. Procuratura reitereaza ca, indiferent de viziunile si preferinţele unora, toti subiectii infractiunilor sunt egali in faţa legii”, spun resposabilii de la Procuratura Generala.