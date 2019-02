Reactia procuraturii dupa ce Sor a declarat ca ii ducea genti pline cu... „ceva” presedintelui Igor Dodon: „vom actiona conform prevederilor legale”

„Pozitia noastră e scurtă, vom acţiona conform prevederilor legale, analizăm informaţiile si ne vom expune la momentul potrivit", ne-au spus reprezentantii Procuraturii Generale.

Sor a declarat ca l-a sprijinit financiar pe Dodon in alte campanii electorale si l-a plimbat cu avioanle sale.

Primarul de Orhei, Ilan Sor, a fost retinut in mai 2015 in dosarul fraudelor de la BEM si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in penitenciar de tip semi-inchis.

O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor se plimba in libertate. Acum un an, dosarul sau a fost transferat la Curtea de Apel Cahul, care inca nu a luat o decizie, asa cum sedintele sunt amanate in lant.

