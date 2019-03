Viorel Mardare, petrecut pe ultimul drum. Cu flori in mana si cu lacrimi in ochi, cei care l-au cunoscut au venit sa-si ia ramas bun de la el: "A luptat pana la capat" - VIDEO

Cu flori in mana si cu lacrimi in ochi, cei care l-au cunoscut pe Viorel Mardare au venit sa-si ia ramas bun de la el. Oamenii spun ca regizorul va ramane in memoria lor drept un om plin de viata si optimist. Ii placea mult sa glumeasca si o facea chiar si pe seama bolii sale.

Petru MARIAN, PRIETEN: "El facea glume pe seama bolii pe care o avea si nu a fost niciun moment in care el sa creada, noi cei apropiati nu am vazut in ochii lui o frica, o impcare cu faptul ca el se duce. A luptat pana la capat."

Adrian GRAUR, INTERPRET: "A fost talentat, un regizor de un mare calibru as spune eu. A promovat imaginea Republicii Moldova prin spoturile sale care sunt niste capodopere. Glumele lui mereu o sa le tinem mine si chiar au devenit citate.”

Vera Mereuta l-a cunoscut pe regretatul regizor inca pe vremurile cand acesta era student, fiindu-i profesoara. Un om cu valori, care iubea viata – asa il va tine minte mereu.

Vera MEREUTA, PRIETENA DE FAMILIE: "In aminitiri o sa ne ramana vocea lui, tineretea lui, dorinta si vointa lui puternica, de a invinge boala, de a trai.”

Viorel Mardare s-a stins din viata sambata la varsta de 37 de ani. El suferea de o forma rara de cancer.

Tanarul regizor este cunoscut in special pentru videoclipurile de promovare a tarii noastre.