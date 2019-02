Renato Usatii aduce dovezi referitoare la declaratiile lui Sor, dupa ce a spus ca l-a plimbat pe Dodon cu avioanele sale si ii ducea genti pline cu „ceva”: „dovada ca „opozitia” a zuburat din contul celor cu care pretind ca se lupta” - FOTO

Dupa ce acum o saptamana intre Sor si Dodon au aparut polemici, Usatii pretinde ca ar avea dovezi care confirma spusele lui celui dintai.

Acesta a postat mai multe imagini pe pagina sa de Facebook, unde sunt prezentate niste facturi care confirma ca in perioada 2013-2014, Ilan Sor i-ar fi achitat lui Igor Dodon mai multe zboruri spre Moscova.

„Dovada faptului ca „opozitia” a zuburat din contul celor cu care pretind ca se lupta” a scris Renato Usatii.

Acum o saptamana, Ilan Sor a sustinut o conferinta de presa in care a spus ca l-a plimbat pe Igor Dodon cu avioanele sale personale, i-a dat bani pentru campanii electorale si i-a dus mai multe genti pline cu „ceva”, fara sa spuna cu ce anume. Acesta sustine ca desi erau buni prieteni, acum Dodon il ameninta, cerandu-i sa iasa din cursa electorala.

Dodon a negat acuzatiile si a spus ca acele declaratii au fost facute de Sor la comanda Partidului Democrat. Cei din PD, la randul lor, au negat aceste acuzatii.

Ilan Sor l-a denuntat anterior pe ex-premierul Vlad Filat, spunand ca i-a dat mita in valoare de 250 de milioane de dolari. In baza depozitiilor sale, Filat a ajuns pentru 9 ani la inchisoare. Sor nu a fost pedepsit in acel dosar, datorita autodenuntului.

In schimb, el a fost condamnat la sapte ani si jumatate de puscarie in prima instanta, pentru ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii. Sor se declara nevinovat si se se plimba in libertate pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul. Pe parcursul ultimului an, instanta a amanat de nenumarate ori procesul.

Renato Usatii este dat in cautare pentru ca ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbuntov. El, insa, se declara nevinovat.