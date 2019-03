Renato Usatii, despre perchezitiile din locuinta sa din Moscova si prietenul stabilit in Israel pe care mascatii il cautau la el acasa - VIDEO

Renato USATII, POLITICIAN/OM DE AFACERI: "In noiembrie, dupa ziua mea de nastere, la orele 7 dimineata au intrat cu perchezitii in locuinta de la Moscova. Erau persoane in masti. In actul de perchezitie era scris ca il cauta pe unul dintre prietenii mei, care s-ar afla la mine acasa sau in sauna. Mai exact, il cautau pe prietenul meu si o suma mare de bani. Asta, chiar daca stiau ca cunoscutul meu e stabilit demult in Israel. Eu inteleg ca acesta a fost doar un pretext ca sa intre in casa mea. Foarte multe lucruri le-am ascuns intr-o anumita arhiva, pentru ca nu stiam cum va trece operatia pe care am afectuat-o in Germania. Acum, am hotarat sa vorbesc despre asta. Ma ingrijoreaza informatia gresita care a aparut in presa. Cei din Ucraina zic eu sunt tinut in prizonierat de catre rusi si din acest motiv as fi impotriva lui Poroscenko. Eu sunt impotriva lui din alt motiv: pentru ca el este un infractor, ca si toti ceilalti politicieni din Moldova."