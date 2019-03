Renumitul actor rus, Vladimir Etus, cunoscut pentru rolurile sale din filmele “Ivan Vasilievici isi schimba profesia” sau “Prizoniera din Caucaz” a murit la varsta de 96 de ani

„- Uite aici, e trist. Ma simt jignit. Nu am facut nimic, doar am intrat.- Ea este tanara si capricioasa.Ce fel de capricioasa, este o insolenta. Acum am doua optiuni. Sau eu o duc la starea civila sau ea ma va duce la procuror.”

Rolul lui Vladimir Etus din filmul “Prizoniera din Caucaz” a fost unul memorabil.

„Onoarea de a deschide palatul ii revine unei domnisoare minunate, care reprezinta generatia femeilor de stanca. Este o studenta, un membru al Comsomolului, o atleta. Cu alte cuvinte, o frumusete.”

Celebrul actor de comedie din Rusia s-a facut remarcat si in pelicula „Ivan Vasilievici isi schimba profesia”.

„Jucati atat de firesc. Si Tarul arata atat de tipic.”

Artistul, care a jucat peste 100 de roluri in teatre si cinematografie, a murit astazi, la un spital din Moscova. El a fost internat de aseara in sectia de reanimare, dupa ce i s-a facut rau, relateaza presa rusa. Ceremonia funerara de ramas bun va avea loc marti, 12 martie la Cimitirul Novodeviciem din Moscova.