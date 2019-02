Renumitul actor si regizor rus, Serghei Iurskii, a murit astazi la varsta de 83 de ani. Medicii spun ca el a facut stop cardiac - VIDEO

Niciodata n-ati fost in Spania? Inseamna ca nu ati vazut lupte de tauri. Haideti sa le vedem.

Serghei Iurskii a murit azi dimineata la Moscova din cauza unui stop cardiac, au anuntat rudele sale. El avea 83 de ani, iar in ultima vreme avea probleme de sanatate. Pe 24 decembrie, Iurskii a fost internat de urgenta in sectia de boli infectioase a unui spital din Moscova, din cauza unei inflamatii.

"Dar ce face el la voi? Eu intreb, ce se intampla la voi? Eu stau dupa poarta, dar el, iata, a aparut, deja bea aici."

Renumitul actor s-a nascut la Leningrad, unde a absolvit un institut teatral si a jucat mai multe roluri pe scena unui teatru din localitatea natala. In 1979 a mers la Moscova, unde a devnit actor, apoi regizor al teatrului Mossovet. El este cunoscut pentru rolurile sale memorabile din filme, printre care Mesto vstreci izmenit' nelzya, Liubovi i golubi sau Zolotoi telionok. Incepand cu 1956, actorul s-a filmat in aproape 50 de filme.

"Sunt om matur, varstnic. Sunt cetatean al Uniunii Sovietice. Ma voi plange."

Serghei Iurskii s-a opus de nenumarate ori restrictiilor libertatii de exprimare, scrie presa rusa. In 2003, el a chemat la oprirea razboiul in Cecenia, iar in 2007 i s-a adresat lui Vladimir Putin, indemnandu-l sa-si paraseasca fotoliul de presedinte dupa expirarea celui de al doilea mandat. Data si locul inmormantarii actorului nu au fost deocamdata anuntate.