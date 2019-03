Reprezentantii ambasadei Ucrainei de la Chisinau spun ca nu au fost inregistratate incalcari la aceste alegeri, chiar daca la birourile electorale deschise in RM, locuitori ai regiunii transnistrene au fost adusi la vot in mod organizat - VIDEO

Mai multi locuitori de la Rabnita care detin pasapoarte ucrainesti, au fost dusi astazi cu autocarul la consulatul Ucrainei de la Balti pentru a-si exercita dreptul de vot. Oamenii spun ca nu li s-a spus pentru cine sa voteze, dar sustin ca transportul le-a fost pus la dispozitie de autoritatile locale.

„De la Rabnita. Cine a organizat transportul, ati pus mana de la mana? Nu, ne-au dat transport. Cine? In oras s-a organizat? Nu stiu, ne-au spus ca va fi autocar si sa mergem.”

„Cine a organizat? Nu stiu. Ne-au spus sa-i ducem si gata. Primarii au organizat? Da.”

Oamenii sustin ca au primit scrisori prin care au fost anuntati ca li se va pune la dispozitie transport gratuit pentru a merge la vot.

„Scrisori au trimis din Ucraina. Acolo era scris ca vor fi autocare? Da, da. Se cunoaste cine a organizat calatoria? Nu. Nu am idee.”

„Iata, poftiti. Totul este oficial. V-au spus pentru cine anume sa votati? Au fost incercari? Nu, la noi nu s-a facut agitatie elecorala, pentru cine sa votam. Este problema noastra personala pentru cine sa votam. Este dreptul meu sa imi aleg presedintele.”

Si la sectia de vot deschisa la ambasada Ucrainei de la Chisinau oamenii au fost adusi organizat de la Tiraspol. Acestia spun ca si-au singuri achitat calatoria.

„Noi am venit de la Tiraspol. Noi am venit impreuna cu un grup de oameni, cetateni ai Ucrainei, care am hotarat sa ne ideplinim responsabilitatea. Am venit si am votat. Noi am luat o masina si am platit cate 70 de ruble transnistrene si am venit.”

Multi dintre cei care si-au exercitat dreptul la vot nu au vrut sa ne spuna pentru cine au votat, dar ne-au spus pentru ce.

„Pentru un viitor decent in Ucraina. Vrem ca cei tineri, frumosi si minunati sa nu plece nicaieri din tara, sa nu fie obligati.”

„Vreau sa fie pace. Oamenii sa fie fericiti. Copii sa nu se ucida si totul sa fie bine.”

Altii, insa ne-au spus direct pe cine au ales.

„Pentru Porosenko. Este pamanteanul meu. Il ador. De aceea si l-am votat.”

Reprezentantii Ambasadei Ucrainei de la Chisinau sustin ca nu au fost inregistrate incalcari.

Elena CRANDEVA, PRESEDINTELE SECTIEI DE VOTARE: „Pana la moment au votat 600 de persoane. Noi asteptam ca numarul de alegatori va creste. Nicio incalcare nu a fost identificata si speram ca pana la sfarsitul zilei totul va fi bine.”

Pentru alegerile prezidentiale din Ucraina, in tara noastra au fost deschise doua sectii de vot. Una la Chisinau si alta la Balti.