Reprezentantii etniei rome din Moldova si-au sarbatorit ziua. Barbatii si-au pus cele mai bune straie, femeile si-au luat salbele si au cutreierat impreuna pamantul de la Soroca cu dansuri tiganesti - VIDEO

“8 aprilie nu e doar dans, cantec si muzica. Aducem aminte societatii ca romii sunt si isi doresc sa fie alaturi de societate.”

Romii de la Soroca si-au sarbatorit ziua in ajun de evenimentul marcat la nivel international.

“O sa dansam tiganeste, asta e vesel. - 50 de grame, vin, stam si vorbim. - Important este sa fie pace.”

Oamenii au dansat cu frenezie. Evenimentul nu a fost doar despre veselie si voie buna. Reprezentantii acestei etnii au vorbit despre stereotipurile cu care se confrunta zi de zi si au cerut mai multa toleranta.

“Nu exista traditie in comunitatea roma ca copii sa nu mearga la scoala. Traditiile trebuie puse in concordanta cu drepturile romilor.”

“Familia moderna inseamna familia care isi pastreaza culturile, valorile, care isi pastreaza familia si din urma noastra trebuie sa ramana ceva frumos.”

Baronul romilor din Moldova are un singur regret. Ii pare rau ca o parte din traditii, cum ar fi portul si mestesugul stramosesc, s-au pierdut in negura vremii.

Arthur CERARI, BARONUL ROMILOR DIN MOLDOVA

“As pune o intrebare celorlaltor natiuni. Ce ar mai fi ramas din voi daca ati fi fost goniti dintr-o parte in alta, de-a lungul vremii?"

Ziua Romilor este marcata in fiecare an pe 8 aprilie, ziua in care a avut loc primul congres international al romilor in anul 1971, la Londra.