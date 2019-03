Reprezentantii unui magazin in jurul caruia, am surprins mizerie acum trei saptamani, spun ca nu au nicio vina pentru asta - VIDEO

In reportajul difuzat la PRO TV cu trei saptamani in urma in care am aratat gunoiul care era pe strazile capitalei, am filmat si in fata unui magazin din capitala.

Acolo erau imprastiate sticle de plastic, mucuri de tigara si ambalaje. Reprezentantii agentului economic au tinut sa precizeze ca gunoiul ajuns in imaginile noastre, ar fi fost adus de vant.

"In fata magazinul agricol este amenajat un loc special unde sunt amplasate tomberoane. Compania este deservita de catre Regia Autosalubritate cu care a incheiat un contract de prestari de servicii si care, de regula, isi onoreaza obligatiunile de evacuare a deseurilor. Suplimentar, strict in perimetrul terenului aferent sediului companiei, personalul tehnic al comapaniei “Bioprotect” SRL are grija de mentinerea curateniei.” se mentioneaza in comunicatul trimis de companie.

Reportajul PRO TV, realizat la inceputul lunii martie, arata mizeria care domneste in capitala. Ulterior, autoritatile locale au inceput sa faca ordine si sa aplice amenzi agentilor economici care nu isi ingrijesc teritoriile.

Totodata, ieri primaria a anuntat ca va cere Parlamentului sa inaspreasca sanctiunile pentru cei care arunca deseuri in locuri neautorizate si pentru firmele care lasa mizerie in jurul sediilor.