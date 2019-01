Reprezentatii Asociatiei Promo-LEX sustin ca sunt supusi presiunilor ca sa nu-si poata duce pana la capat misiunea de monitorizare a alegerilor parlamentare - VIDEO

Astazi, asociatia a prezentat al treilea raport de monitorizare a alegerilor in care constata ca partidele si-au inceput campania inaite de termen.

Formatiunele organizeaza adunari electorale mascate, utilizeaza resurse administrative sau impart cadouri, spun expertii. Totodata, acestia pun sub semnul intrebarii modul in care primarului de Orhei, Ilan Sor i-a fost eliberat certificatul de integrite pentru a se inscrie in cursa.