Reprezentatii Partidului National Liberal si cei de la Partidul Vointa Poporului au depus actele la CEC pentru a se inregistra in cursa electorala - VIDEO

PNL va participa cu 40 de membri pe liste de partid si cu zece candidati pe circumscriptii.

Vitalia PAVLICENCO, PRESEDINTE PNL: “Ii vom convinge pe oamenii ca lichidarea coruptiei, justitiei si cresterea economica pot fi asigurate prin reunificare.”

Vitalia Pavlicenco spune ca si-ar fi dorit sa participe in aceasta cursa impreuna cu PL si chiar i-a propus lui Dorin Chirtoaca sa fie presedintele formatiunii. Dar pentru ca nu au ajuns la o intelegere, vor fi concurenti in acest scrutin.

Vitalia PAVLICENCO, PRESEDINTE PNL: “Partidul liberal a vrut sa mergem pe liste lui dar am considerat ca traseismul nu este bun sub nici forma, asa cum PL, nu a reusit sa fie pe listele acum, noi nu am crezut ca e bine sa accepte altii sa fie pe listele lor."

Tot astazi au depus actele si reprezentantii Partidului Vointa Poporului, care participa pentru prima data la alegeri. Fostul vicepresedinte al Comisiei Electorale Centrale care este in fruntea partidului, Steefan Uratu spune ca isi propune sa schimbe guvernarea.

Stefan URATU, PRESEDINTELE VOINTEI POPORULUI: “Impotriva partidulu Democrat care este la guvernare.”

Partidul Vointa Poporului a fost constituit in 2016, spune Stefan Uratu. Pana acum au depus actele la CEC 7 partide.