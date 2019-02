Rezultatele alegerilor parlamentare 2019 LIVE. Date preliminare ora 22:00: PSRM - 33,15, PD - 29,75, ACUM - 17,17, Partidul SOR - 10,87

In cateva minute CEC-ul va prezenta rezultatele preliminare ale alegerilor.

PSRM - 33,15

PD - 29,75

ACUM - 17,17

Partidul SOR - 10,87





UPDATE Date preliminare, ora 22:00

In acest an, 15 formatiuni vor lupta pentru un fotoliu in parlament. Partidul Comunistilor va fi al treilea in buletinul de vot. Primul va fi PD, urmat de Blocul electoral ACUM, PCRM, PSRM, Partidul “Sor”, Miscarea Populara Antimafie, PN, PNL, Partidul “Vointa Poporului”, Partidul Regiunilor din Moldova, formatiunea “Democratia Acasa”, Miscarea Profesionistilor “Speranta-Nadejda”, Partidul Politic “Patria”, partidul Verde Ecologist si Partidul Liberal.