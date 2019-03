Rezultatele alegerilor parlamentare au fost validate de CC. Cererea depusa de ACUM, de a declara nule alegerile in cinci circumscriptii, a fost respinsa. PD este gata de negocieri, iar socialistii vor anunta curand o decizie - VIDEO

Mihai POALELUNGI, PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE: „Alegerile se considerea validate. Hotararea e definitiva si fara drept de atac”

Magistratii de la Curtea Constitutionala au validat mandatul celor 101 deputati, care se regasesc in viitorul Parlament.

Judecatorii au respins cererea depusa astazi de bloc ACUM prin care membrii acestuia cereau anularea rezultatelor pe cinci circumscriptii, prezentand si anumite dovezi.

Sergiu LITVINENCO, JURIST ACUM: „Din motiv ca au fost coruperea alegatorilor.”

Mihai POALELUNGI, PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE: „Se considera nefondate.”

Decizia a fost pronuntata la o ora, dupa ce reprezentantii partidelor care au acces in legislativ si-au exprimat pozitia referitor la validarea sau anularea scrutinului. Comisia Electorala Centrala a cerut validarea alegerilor parlamentare. Reprezentantii blocului ACUM, ai PD si PSRM au prezentat incalcarile care, spun ei, au fost comise in campania electorala.

Reprezentantii partidului Democrat si ai blocul ACUM au intrat in polemici.

Dupa pronuntarea deciziei, Sergiu Sarbu a spus ca democratii ii asteapta, in continuare, pe reprezentantii tutor partidelor la negocieri, pentru a crea o majoriate parlamentara.

Sergiu SARBU, DEPUTAT PD: „Socialistii sustin ca inca nu au luat o decizie.SINCRON: Maxim LEBEDINSCHI, REPREZENTANT PSRM“Vom hotar luni intr-o sedinta.”

Iar Sergiu Litvinenco spune ca blocul ACUM nu va face coalitie cu nimeni.

Sergiu LITVINENCO, JURIST ACUM: „Care nu ar fi situatia.”

Reprezentantii partidului Sor nu ne-au spus daca vor incepe negocierile.

Potrivit legii, CEC urmeaza sa elibereze legitimatii deputatilor alesi, iar parlamentul trebuie sa se intruneasca in sedinta de constituiere, la convocarea presedintelui, in cel mult 30 de zile de la alegeri.

Totodata, astazi Curtea Constitutionala, la cererea democratilor, a hotarat ca urmatorul legislativ va fi al zece la numar si nu al 21-lea, intrucat numaratoarea s-a facut de la obtinerea independentei Republicii Moldova.

In urma alegerilor din 24 februarie, patru partide au ajuns in Parlament. PSRM a obtinut cele mai multe mandate – 35, urmat de PD cu 30 de mandate, blocul ACUM va avea 26 de fotolii in legislativ, iar Partidul SOR sapte. In legislativ vor fi si trei parlamentari independenti.