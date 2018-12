Rivalul declarat al democratilor, Igor Dodon spune ca l-a acceptat pe Ion Chicu in fotoliul de ministru al finantelor intrucat isi face griji pentru trezoreria statului

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “- Ati activat in aceeasi echipa. - A fost consilierul doamnei Greceanii. Si in functia de prim-vicepremier in 2005 si prim-ministru in 2008 si el a fost… - De ce … - Mai bine sa fiu la guvernare un profesionist care sa aiba grija de finantele statului, decat sa ne punem mainile in cap dupa alegeri.”

Pana acum, seful statului a semnat decretele de investire in functie doar a doi ministri inaintati de PD, Ion Chicu si Victoria Iftodi de la justitie, pe ceilalti respingandu-i. Iftodi a mai ocupat aceasta functie in cabinetul Tarlev, facand echipa atunci cu socialista Zinainda Greceanii. Opozitia si analistii politici spun ca Dodon ar mima rivalitatea cu democratii, acestia colaborand pe ascuns.