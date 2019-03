Rochii de mireasa de toate modelele, aranjamente florale care mai de care, masini de lux si torturi colorate care-ti lasa gura apa. De toate pot fi gasite in aceste zile la targul de nunti deschis la Palatul Republicii - VIDEO

In cautarea rochiei perfecte, Beatrice a venit la targ impreuna cu mama sa. Va fi mireasa in luna august, iar astazi a probat prima rochie.

„Nu vreau sa stie sotul ca sunt aici, o sa vrea sa afle cat mai multe detalii. -O sa vada rochia inainte de nunta? -Categoric nu, pentru ca emotiile pe care le va avea prim data vreau sa le vad eu.”

Tanara spune ca nu a decis inca ce fel de rochie isi doreste si nici cati bani este dispusa sa scoata din buzunar.

„Este a doua rochie pe care o imbrac si nu am o inchipuire a frumusetii, atunci cand o s-o imbrac o sa stiu la sigur care este a mea.”

Si daca unele fete ascund rochia de mireasa pana in ziua nuntii, altele considera ca aceasta trebuie aleasa impreuna cu viitorul sot. Este si cazul acestei tinere care urmeaza sa se casatoreasca la vara. Spune ca a pregatit aproape totul pentru marele eveniment si ca i-a mai ramas sa-si cumpere rochia de mireasa, iar logodnicul sau nu are costum, asa ca au venit impreuna sa le aleaga.

„Eu am hotarat sa mergem impreuna, sa ne plimbam si o parere in plus este importanta.”

Logodnicul tinerei spune ca nu a ajuns inca sa probeze niciun costum asa cum alegerea rochiei dureaza mai mult decat si-a imaginat.

„Este greu sau usor sa alegi o rochie ? Foarte greu. De ce ? Pentru ca este vorba despre fete.”

Si acest barbat a venit la targ impreuna cu cea care urmeaza sa-i devina sotie. Spune ca nu-i prea plac surprizele, asa ca a venit sa se asigure ca totul va fi perfect pentru marele eveniment.

„Ea se consulta cu mine, ii place parerea mea. Cati bani ati fi gata sa dati pentru rochia viitoarei sotii? Intre 600 si 800 euro.”

La targ, fetele pot gasi rochii de toate modele. Brodate cu flori, pline de pietre, de tip printesa sau sirena, sau chiar in alte nuante decat traditionalul alb.

Svetlana BEIU, ADMINISTRATOR SALON: „Fetele in acest an opteaza pentru o culoare nude roz, pudrate. Anul acest este mult luciu si danteluta trei D si multe printuri. Preturile variaza intre 300 si 800 de euro la vanzare.”

Si daca la targ si-au prezentat rochiile cateva saloane, barbatii nu prea au avut de unde alege.

Olga RASTASANU, MANAGER MAGAZIN: „Cel mai mult recomandam ca mirii sa poarta tucsedo. Este acelasi sacou imbracat in satin de diferite culori, cele mai multe sunt cerute culorile negre.”

La expozitie a fost adusa si o bijuterie pe patru roti in stil retro. Masina nu este pentru a transporta mirii ci mai degraba pentru a face poze in ea.

„In interiorul ei este un selfie box si poti sa faci diferite fotografii. Daca se ia in chirie pentru o ora pretul incepe de la o suta de euro.”

Si pentru ca cel mai dulce moment in ziua nuntii este tortul, la targ, viitorii miri au la dispozitie un asortiment larg de deserturi. Iar pentru a-i indulci pe vizitatori, acolo a fost adus un tort de 30 de kg.

Un alt element important pentru o nunta perfecta este decorul. De culori aprinse sau mai cuminti, aranjamentele florale par rupte din poveste. Afara au fost aranjate ca la parada zeci de automobile de lux pentru cei mai pretentiosi miri. Targul de nunti de la Palatul Republicii va fi deschis pana maine.