Romana, „moldoveneasca” sau rusa? Socialistul Eduard Smirnov s-a cam incurcat cu raspunsurile la intrebarile reporterului Pro TV, inaintea primei sedinte a Parlamentului. Acesta nu a stiut in ce limba va tine discursul - VIDEO

Eduard Smirnov este cel mai varstnic ales al poporului si face parte din fractiunea PSRM. In urma ultimului scrutin acesta a obtinut al doilea mandat de deputat in Parlamentul Republicii Moldova.

Astazi, prima sedinta a fost deschisa de el, dar intrebat inainte in ce limba isi va tine discursul, acesta s-a cam incurcat cu raspunsurile.

In urma cu patru ani, la prima sedinta a Parlamentului de atunci, Smirnov a incercat sa vorbeasca in limba romana si a cam gafat, devenind subiect de discutii in presa. Atunci deputatul a promis ca va invata limba romana.

Dupa alegerile din 24 februarie, PSRM va avea 35 de deputaţi, PDM – 30, Blocul Electoral ACUM DA PAS – 26, Partidul Politic Şor – 7. În Parlament au acces şi trei independenţi.

