Familia unui barbat din capitala, care a murit la spital, acuza medicii de neglijenta. Cand l-au adus la spital, infirmierele, dar si medicii erau bauti, spun rudele: "De unde ati luat ca e beata?" A fost chemata si politia - VIDEO

Liliana Talpa sustine ca luni tatal bolnav de pneumonie a fost adus la spital Sfanta Treime. Aici insa medicii ar fi sarbatorit o zi de nastere. In imaginile surprinse de rudele pacientului se vede cum infirmiera loveste in telefon, dupa care se ia la harta cu fiica pacientului, iar ulterior intra intr-o incapere si incuie usa. Fiica barbatului care a murit spune ca scandalul s-a iscat, dupa ce rudele i-au reprosat infirmierii ca ar fi fost beata la serviciu.

Seful sectiei sustine insa neaga.

“ – De ce lucratorul medical, fiind in stare de ebrietate, a dus in reanimare pacientul? - Cine v-a spus ca e beata? De unde ati luat ca e beata? -Uitati-va la ea. -Ma uit la ea.”

Ulterior familia pacientului a chemat politia, iar doua infirmiere au fost duse la dispensarul narcologic, pentru a trece testul de alcoolemie. Infirmiera le-a prezentat oamenilor legii o legitimatia straina.

"- Sunteti seful serviciului resurse umane? - Sunt infirmiera. - De ce scrie asta aici? - Eu nu stiu, nu am legitimatie."

Rudelor spun ca starea barbatului s-a agravat pentru ca infermiera, fiind beata, l-a dus dintr-o sectie in alta pe picioarele lui si nu intr-un carucior.

Liliana TALPA, FIICA PACIENTULUI: “El care respira greu l-au dus la etajul doi. Tr pentru tr “Cand eram acolo si o filmam a venit inca o doamna, care era si ea in stare de ebrietate a intrebat-o hai mergi sus. O doamna dormea in alt salon dormea era cu ochii umflati. In seara ceea nu era doar ea servita.”

Mihaela BOTNARI, PURTATOR DE CUVANT SPITAL “SFANTA TREIME”: “Nu stiu ce au sarbatorit, nu pot spune ca a fost o zi de nastere, Politia a spus ca a fost doar o infirmiera beata.”

Purtatorul de cuvant al spitalului sustine ca niciun medic, care a acordat asistenta medicala pacientului nu a fost beat, asa cum afirma familia pacientului, ci doar infirmiera, care l-a transportat dintr-o sectie in alta.

Mihaela BOTNARI,PURTATOR DE CUVANT SPITAL “SFANTA TREIME”: “Centrul de toxicologie se afla aici la noi si doar o persoana a fost apreciata pozitiv la consum de alcool. A fost testat tot personalul.”

Conducerea spitalului a initiat o ancheta interna, iar infirmiera a fost suspendata din functie. Daca rezultatele de la dispensarul narcologic vor arata ca aceasta a fost beata, atunci ea va fi concediata. Barbatul de 63 de ani a fost diagnosticat cu pneumonie, insa peste doua zile a murit din cauza unui stop cardiac. Oamenii legii spun ca urmeaza sa sesizeze si Ministerul Sanatatii Muncii despre acest incident pentru a initia a investiga cazul.