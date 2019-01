Rusia este interesata de soarta parlamentarelor din Moldova, a declarat presedintele rus Vladimir Putin la o intalnire cu Igor Dodon la Moscova - VIDEO

“- In Moldova sunt alegeri parlamentare, dar am decis ca...”- Cand sunt alegerile?- Pe 24 februarie.”

Desi l-a intrerupt pe Igor Dodon in momentul in care acesta aducea in discutie subiectul parlamentarelor, dand de inteles ca nu stie cand vor fi alegeri la Chisinau, Vladimir Putin a precizat ca este interesat de acestea.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: “Noua, in Rusia, nu ne este indiferent cum va fi format Parlamentul Moldovei, pentru ca Parlamentul formeaza guvernul tarii, iar de aceasta depinde viitorul relatiilor moldo-ruse.”

Igor Dodon a tinut sa-l anunte pe Putin ca nu participa la alegerile parlamentare.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Am hotarat ca institutia prezidentiala nu va participa in campania electorala. Lasam partidele sa lupte pentru locurile in Parlament.” Si i-a tot multumit liderului rus…"

Multumirile lui Dodon s-au referit la anularea de catre Moscova a taxelor la importul de fructe si legume, cresterea exporturilor, dar si la amnistia pentru migrantii din Republica Moldova aflati in Rusia, masuri care au fost calificate de mai multi experti de la noi ca fiind favoruri preelectorale aduse sefului statului care a anuntat public ca sustine socialistii.

Presedintele se afla intr-o vizita de trei zile la Moscova si a anuntat ca revine maine. Igor Dodon s-a intalnit cu reprezentantul presedintelui rus in domeniul dezvoltarii relatiilor comercial-economice cu tara noastra, Dmitri Kozak, cu seful companiei Gazprom, Alexei Miller si cu cu sefa Consiliului Federatiei Ruse, Valentina Matvienko.