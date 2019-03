Rusia il acuza pe ambasadorul american la Chisinau ca s-ar implica in formarea coalitiei de guvernare din Moldova - VIDEO

Rusia il acuza pe ambasadorul american la Chisinau ca s-ar implica in formarea coalitiei de guvernare din Moldova. Purtatoarea de cuvant a ministerului de Externe Maria Zaharova a spus ca Derek Hogan a dat indicatii clare in scrisoarea pe care acesta a adresat-o deputatilor moldoveni acum cateva zile. Ambasada SUA a declarat ca nu are nimic de comentat la acuzatiile Moscovei.