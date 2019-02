"Vlad Plahotniuc este santajat de Rusia care inventeaza cu doua zile inainte de alegeri un dosar fals pe numele sau". O spun democratii care afirma ca au sesizat mai multe institutii internationale si observatori

"PDM consideră că instituţii din Federaţia Rusă desfăşoară acţiuni de intimidare, abuz şi şantaj împotriva liderului partidului, Vlad Plahotniuc, inventând cu două zile înainte de alegeri un dosar fals pe numele său. Considerăm că aceste acţiuni au fost iniţiate cu scopul de a influenţa rezultatul alegerilor din Republica Moldova, de a manipula opinia publică şi de a sprijini o anumită forţă politică în detrimentul alteia.

PDM a informat comunitatea internaţională inclusiv asupra încercărilor repetate ale unor servicii speciale ruse de a îngrădi libertatea de deplasare a unor lideri ai partidului, prin intermediul unor sesizări false transmise către Interpol, inclusiv în perioada pre-electorală. Aceste încercări, pe care le considerăm parte a unui război hibrid, l-au vizat de mai multe ori şi pe liderul partidului, Vlad Plahotniuc, însă Interpol le-a respins de fiecare dată, ca fiind acţiuni de hărţuire politică.



Acest ultim caz de intimidare, împreună cu abuzurile care se fac împotriva celor doi piloţi moldoveni deţinuţi nejustificat la Moscova în scop de PR pentru un partid politic, dar şi propaganda exercitată de entităţi ruse prin intermediul mass media, sunt indicii suficiente care generează o îngrijorare profundă în legătură cu implicarea abuzivă a Federaţiei Ruse în afectarea desfăşurării alegerilor din Republica Moldova.

Am solicitat institutiilor internationale si observatorilor sa consemneze aceaste incercari ale Federaţiei Ruse de a interveni brutal în buna desfăşurare a alegerilor din Republica Moldova. Au fost sesizate în acest sens Misiunea de observare a alegerilor OSCE/ ODIHR, Misiunea de observare a alegerilor ENEMO, Institutul Republican Internaţional (IRI), alţi observatori acreditaţi în Republica Moldova, inclusiv din Parlamentul European, precum şi ambasadele acreditate în Republica Moldova", se arata in comunicatul emis de democrati.

MAI al Federatiei Ruse a publicat in aceasta dimineata un comunicat in care se arata ca Vladimir Plahotniuc si Veaceslav Platon este suspectat ca ar fi orchestrat o operatiune de spalare de bani in Rusia, valoarea prejudiciului fiind de aproape 600 de milioane de dolari.