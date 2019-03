S-a cantat, s-a dansat si s-au recitat poezii la Liceul “Gheorghe Asachi”, care astazi a implinit 155 de ani de la fondare. La eveniment au fost invitati si fostii elevi, care au absolvit scoala acum 60 de ani, dar si oaspeti din Romania - VIDEO

Dupa ce s-a intonat imnul si s-au tinut discursuri, elevii au cantat pentru profesori. Iar apoi au incins hore pe scena din sala festiva.

Tinerii, care s-au pregatit timp de trei saptamani, au avut si urari pentru dascali, dar si pentru oaspetii de peste Prut.

Paulina Zavtoni a pasit pragul institutiei dupa 60 de ani de la absolvire. Spune ca isi aminteste de lectiile de franceza, care i-au fost de folos in toate locurile unde a purtat-o destinul.

Paulina ZAVTONI, ABSOLVENTA: "Am trait niste emotii atat de profunde, atat de frumoase ca m-am regasit din nou in scoala mea. Tot ce am invatat aici in scoala, ne-au ajutat in viata pentru ca noi le-am transmis altor generatii.”

Mandri au fost astazi si profesorii.

Mariana CIOBANU, PROFESOARA LA LICEUL ”GHEORGHE ASACHI”: "Suntem cei care ne aflam pe primele locuri, speram sa fim pe primele locuri si discipolii nostri, ne reprezinta apoi in lumea intreaga. Sunt cei de care ne mandrim si vrem sa-i avem alaturi tot timpul.”

Boris VOLOSATII, DIRECTORUL LICEULUI ”GHEORGHE ASACHI”: "Ne dorim sa corespundem cerintelor timpului , ale vietii pentru ca scoala este o parte din viata noastra, cea mai frumoasa parte."

Sarbatoarea a continuat cu startul festivalului - “Martisorul Copiilor”, la care au participat institutii din tara, dar si de peste hotare.

Vasile BODRUG, PROFESOR LA LICEUL “GHEORGHE ASACHI”: “Aducem un omagiu liceului si ii face o cinste liceului, acest festival, pentru ca nu trebuie sa uitam de valorile noastre nationale."

La liceul teoretic roman-francez “Gheorghe Asachi” isi fac studiile in jur de 2000 de elevi.