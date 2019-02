S-a lansat in campania electorala si liberala Nicoleta Malai, care candideaza pe circumscriptia de la Straseni - VIDEO

S-a lansat in campania electorala astazi si liberala Nicoleta Malai, care candideaza pe circumscriptia de la Straseni. Aceasta a organizat evenimentul in fata primariei de la Ghelauza, localitate in fruntea careia se afla de aproape 4 ani, la care a venit si seful acesteia, Dorin Chirtoaca. Iar aseara, independentul Valentin Ganea, care se vrea deputat pe circumscriptia SUA si Canada si-a prezentat programul electoral in scuarul catedralei.