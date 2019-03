S-a nascut in ziua de 8 martie. Nicoleta Fiodorov din Gratiesti a primit felicitari la patrat. Femeia spune ca nasterea ei a venit ca un cadou de 8 martie pentru mama sa. Pe ea, insa, nu a putut sa o cuprinda pentru ca e plecata peste hotare - VIDEO

Ziua Nicoletei a inceput la ora sase dimineata. Desi avea de gand sa doarma astazi mai mult pentru ca are zi libera, fiica cea mica, insa, nu a lasat-o.

Nicoleta GANEA, FIICA: “Delia s-a trezit de dimineata si I-am zis sa nu-i trezeasca pe toti, ea insa a aprins lumina si a strigat la multi ani!”

Iar acest moment a induiosat-o si a dat startul unei zile fericite.

Nicoleta FIODOROV GANEA, COREGRAF: “Ziua a inceput minunat, copiii m-au sarutat pe obraji, pe ochi si pe frunte.”

Asa a inceput sarbatoarea. Toti au sarit peste micul dejun si au turnat in pahare vin spumant. Femeia spune ca este fericita pentru ca s-a nascut in aceasta zi, pentru ca…

Nicoleta FIODOROV GANEA, COREGRAF: “In primul rand I-am facut de opt martie cel mai frumos cadou mamei mele si apoi pentru ca este o zi speciala pentru toate femeile.”

Si pentru ca mama sa este plecata in Israel deja de mai multi ani, nu s-au putut strange in brate, dar s-au felicitat pe viber. Iar in acel moment pentru ele lumea s-a oprit in loc si li se parea ca le desparte doar ecranul. A urmat momentul mult asteptat de Nicoleta. Si pentru ca sarbatoarea e dubla sotul i-a luat un cadou pe masura. Iar in punga era …

Ruslan GANEA, SOTUL: “Pentru ca mereu te plangi ca nu-ti ajunge memorie in telefon pentru poze ti-am luat un telefon cu o memorie mai mare.”

Barbatii din casa au avut grija sa le suprinda astazi pe toate fetele. Sotul Nicoletei ne-a povestit ca el la fel s-a nascut in zi de sarbatoare.

Ruslan GANEA, SOTUL: “Eu m-am nascut pe 14 februarie, dar asta nu inseamna ca ne iubim doar pe 14 ci in fiecare zi si la fel si Nicoleta este respectata si iubia zilnic nu doar pe opt martie.”

In familia Ganea nicio sarbatoare nu trece fara a rasfoi albumele de fotografii. Sunt momentele de nostalgie si feerie pentru ei. Surprizele pentru Nicoleta nu s-au incheiat. Diseara ea va sarbatori intr-un restaurant din capitala alaturi de familie si oaspeti.