S-a prezentat agentilor de patrulare cu un nume fals si a spus ca nu are niciun act la el, dupa ce a fost prins beat la volan. Cum a incercat un barbat sa scape de politisti, dupa ce in urma cu doi ani a ramas fara permis de conducere

Potrivit procurorilor anticoruptie, urmarirea penala a inceput acum aproximativ un an, dupa ce faptasul ar fi incercat sa mituiasca inspectorii de patrulare, iar acum dosarul a fost trimis in judecata.

Soferul a fost prins in stare de ebrietate la volanul unui vehicul. El a recunoscut ca a consumat alcool si a refuzat sa treaca testul alcoolscopic. Atunci, oamenii legii i-au cerut sa prezinte actele, iar soferul s-a prezentat cu o identitate falsa, spunand ca nu are cu el niciun act. Individul le-a propus oamenilor legii mita in valoare de 2 mii de lei.

In felul acesta, individul a incercat sa scape de o pedeapsa mai aspra pe care risca sa o primeasca, pentru ca in urma cu un an a ramas fara permis de conducere, la fel, pentru ca a urcat beat la volan.

Acesta a fost retinut, iar acum risca pana la 6 ani de inchisoare sau o amenda de pana la 200 de mii de lei.