S-au adunat la biserica, nu la slujba, ci la un adevarat concert. Sute de oameni s-au inghesuit in lacasul de la Sturzovca din Glodeni ca sa asculte colinde dintre cele mai vechi - VIDEO

De patru ani la Glodeni este organizat festivalul colindelor. Pentru asta nu este nevoie de vreo sala de concerte. Or, colindele se canta cel mai bine in biserica. Asa ca in fiecare an, cate un lacas gazduieste evenimentul. De data aceasta, s-a cantat la biserica din satul Sturzovca.

La festival au participat mai multe ansambluri din raion. De la mic la mare, toti au cantat cate un colind.

O echipa de artisti a imbracat straie nationale rusesti si a colindat in rusa. Primarul satului este mandru ca festivalul colindelor a ajuns si la Sturzovca.

La anul, festivalul va merge intr-o alta biserica, dar aceasta nu a fost aleasa inca.