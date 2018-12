Sa fii Mos Craciun este cel mai solicitat si platit job in perioada sarbatorilor de iarna. Asta sustine un tanar din capitala, care de opt ani le aduce bucurie copiilor, iar in schimb este rasplatit de parinti - VIDEO

Sa fii Mos Craciun este cel mai solicitat si platit job in perioada sarbatorilor de iarna. Asta sustine un tanar din capitala care an de an imbraca costumul faimosului Mos si merge pe la casele celor care il angajeaza pentru a imparti daruri copiilor. Tanarul castiga mii de euro per sezon, iar pretul nu-i sperie deloc pe parintii care spun ca sunt gata sa-si goleasca buzunarele pentru a-si face picii fericiti.