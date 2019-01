Salarii modeste si indemnizatii care sa le umple buzunarele. Socialistii au indicat la CEC veniturile pe ultimii doi ani. Cei din fruntea listei nationale spun ca au cate o casa, o masina si doar salariul le asigura existenta - VIDEO

Postul de deputat i-a adus, lunar, Zinaidei Greceanii cate 12 mii de lei in perioada 2017-2018. Din pensie, indemnizatii, alocatii si arendarea unui teren, aceasta a mai primit in ultimii doi ani aproape 300 de mii de lei.

Socialista detine un teren intravilan, unul agricol, o casa din anul 2007 si doua masini: un Volskwagen si o Honda.

Vlad Batrincea a primit in ultimii doi ani, in total, 324 de mii de lei din salariul de parlamentar. Din indemnizatii, acesta s-a mai ales cu 137 de mii de lei. Membrul PSRM are un apartament si spune ca detine doar o treime din acesta, fara sa indice costul.

Ion Ceban, al treilea in lista nationala a socialistilor, indica venituri de 80 de mii de lei: salariu de la partid, plus banii obtinuti din functia detinuta in aparatul presedintelui. Ceban a primit si indemnizatii de 31 de mii de lei. Consilierul municipal are un teren, un apartament si o masina Skoda.

Declaratiile de avere ale socialistilor, care pretind la functia de deputat, pot fi accesate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. PSRM este a patra formatiune in buletinele de vot.