Salariile „in plic”, mai multe in 2018. Care sunt domeniile in care se practica cel mai mult munca nedeclarata - ZdG.md

Munca nedeclarata in randul salariatilor a fost in usoara crestere in anul 2018 - 6,6%, comparativ cu 6,2% in 2017. Practica de angajare in baza unor intelegeri verbale este mai frecventa printre salariatii barbati decat printre salariatii femei. Cei mai multi activeaza in agricultura si comert, scrie ZdG.md