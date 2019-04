Salvatorii au intervenit la Anenii Noi pentru a scoate dintre fiarele masinii corpurile neinsufletite ale celor doua persoane - GALERIE FOTO

Potrivit IGSU, teribilul accident s-a produs la intrare in satul Tantareni a raionului Anenii Noi. La fata locului au fost indreptate doua echipaje de pompieri. Ajunsi salvatorii au stabilit ca autoturismul de model Dacia Logan s-a tamponat cu un autobus de pe ruta Anenii-Noi -Chisinau in care se aflau 5 persoane.

In urma impactului, doua persoane, care se aflau in Dacia Logan, un barbat in varsta de 38 de ani si o femeie in varsta de 62 de ani au decedat. Corpurile acestora au ramas blocate intre fiarele autoturismului avariat.

Astfel, salvatorii au efectuat lucrarile de descarcerare si au extras corpurile neinsufletite din masina.

Cei 5 pasageri din autobusul de pe ruta Aneni Noi - Chisinau nu au avut de suferit.

Toate circumstantele si cauza producerii accidentului rutier urmeaza a fi stabilite de organele de drept.