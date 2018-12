Sanse mai mari la viata pentru pacientii, care sufera accidente vasculare cerebrale. O sala de operatii hybrid cu echipamente noi a aparut la Institutul de Neurochirurgie din capitala - VIDEO

Asa arata noua sala de operatii de la Institutul de Neurologie si Neurochirurgie, care a fost numita hybrid, pentru faptul ca aici vor putea fi efectuate concomitent mai multe tipuri de interventii: microneurochirurgicale si neuroendovasculare.

Grigore ZAPUHLIH, DIRECTORUL INSTITUTULUI DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE: „Se pot folosi mai multe metode.„

In timpul unui accident vascular, au de suferit partile din corp si functiile controlate de portiunea de creier afectata. Pacientii ajung sa nu mai poata vorbi, isi pierd simturile si au dificultati de gandire. Din acest motiv, este foarte important sa se intervina cat mai rapid si eficient. Daca pana acum era folosit bisturiul pentru a ajunge la creier, de azi inainte medicii vor putea sa opteze pentru operatii minim invazive.

Totul datorita echipamentelor medicale japoneze. Acesta este un angiograf de ultima generatie, la care medicii spun ca acum 3 ani doar puteau sa viseze. Ofera numeroase posibilitati de a salva vieti, sustin specialistii.

Si pentru ca este primul dispozitiv de acest fel din spital, doctorii au invatat si cum sa-l foloseasca in clinicile din Franta si Japonia. Pe mainile neurochirurgilor, anual ajung 2500 de pacienti. Potrivit ultimelor date, suntem pe primele locuri in Europa in ceea ce priveste incidenta accidentelor vasculare cerebrale. In fiecare, in jur de 3 mii de moldoveni mor din aceasta cauza.